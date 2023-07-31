Власти Литвы сейчас не видят признаков подготовки провокации со стороны ЧВК "Вагнер".

С такими словами президент Литвы Гитанас Науседа выступил сегодня во время посещения погранпункта Мядининкай на границе с Беларусью, пишет Delfi.

"Слишком велик соблазн, находясь здесь, у нашей границы, не использовать своё присутствие для различных провокаций. Поэтому считаю, что угроза серьёзная", - цитирует политика издание.

"Сегодня таких признаков нет. Но присутствие группы "Вагнер" в непосредственной близости означает, что эти провокации могут быть организованы как против Польши, так и против Литвы и Латвии", - добавил Науседа.

Он пообещал, что Вильнюс будет "следить за действиями" наёмников.

Напомним, военные Беларуси начали совместные занятия с инструкторами ЧВК "Вагнер". По данным украинской разведки, угрозы от "Вагнера" в Беларуси для Киева сейчас нет.

Тем временем Польша заявила о перемещении "вагнеровцев" в район Сувалкского коридора (территория Польши и Литвы, которая отделяет Беларусь от Калининградской области РФ). В Варшаве расценили это как "продолжение гибридного наступления на польскую территорию".