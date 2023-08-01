Немецкие туристы боятся ехать в Польшу из-за появления ЧВК "Вагнера" на границе соседней Беларуси.

Об этом пишет BILD.

Немцы любят польские балтийские курорты. Но в этом году, например, в польский город Колобжег на балтийском побережье в 100 км от границы Германии приехало на 38% меньше иностранных туристов, чем ранее. А это в основном немцы.

Управляющий местным отелем Shuum предположил, что еще один фактор, отпугивающий туристов, кроме российской ЧВК на границе, - это инфляция.

Польские власти ранее заявили, что не исключают попытки ЧВК вторгнуться в их страну.

Напомним, Польша разместила снайперов на границе с Белоруссией, а Минск подвозит к границе нелегальных мигрантов и обеспечивает их оборудованием, которое позволит им переходить через ограждения и нападать на поляков.

Накануне польский премьер Моравецкий заявил, что сотня "вагнеровцев" была переброшена в район Сувалкского коридора (территория Польши и Литвы, которая отделяет Беларусь от Калининградской области РФ). Он расценил это как "продолжение гибридного наступления на польскую территорию".