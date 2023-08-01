В Польше заявили, что два белорусских вертолета нарушили воздушные границы страны, из-за чего в польский МИД вызван поверенный в делах Беларуси. Однако Минск опроверг обвинения.

Как утверждают аналитики SluzbyiObywatel, два вертолета - Ми-24 и Ми-8 - залетели на три километра в глубь польской территории в районе деревни Беловеж. Минобороны Польши сообщает, что это произошло во время учений, о которых оно было предупреждено.

Минобороны Беларуси на это заявили, что обвинения в нарушении границы "являются надуманными и были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы".

"Еще с утра оперативное командование вооруженных сил Польши успокаивало население заявлениями о том, что польские радары не фиксировали нарушения госграницы, а к вечеру… уже сообщили, что пересечение границы происходило на очень низкой высоте, что препятствовало обнаружению радиолокационными системами", – сказано в заявлении пресс-службы Минобороны РФ.

"Сообщение, не подтвержденное данными объективного контроля со стороны Польши, Министерство обороны Республики Беларусь рассматривает в стиле "одна бабка сказала" и отмечает, что нарушения воздушного пространства вертолетами Ми-24 и Ми-8 не было", – отметили в ведомстве.

Ранее мы писали, что военные Беларуси начали совместные занятия с инструкторами ЧВК "Вагнер".

В связи с этим в Польше не исключают, что "вагнеровцы" могут вторгнуться в страну с территории Беларуси.