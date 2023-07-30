Россия не видит угроз для своей безопасности, если Польша введет войска на земли Западной Украины.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на брифинге после саммита "Россия - Африка".

"Видим угрозу национальной безопасности Украины, а угрозу для нашей национальной безопасности не видим", - сказал российский президент, отвечая на вопрос о реалистичности такого сценария.

По его словам, "если на земли Западной Украины будут введены польские войска - это конец украинского присутствия на этих территориях".

"К этому все идет", - добавил Путин.

Ранее глава Кремля заявлял, что у Польши якобы есть планы войти на территории западных территорий Украины и Беларуси.

Одновременно белорусский президент Александр Лукашенко намекал, что в Польшу хотят "прогуляться" члены ЧВК "Вагнер".

Напомним, что Польша отрицает, что планирует установить контроль над западной частью Украины. В Варшаве заявляют, что Россия распространяет такую "ложную" информацию, чтобы подорвать сотрудничество Киева и Варшавы.

Мы анализировали, с чем связаны "польские" заявления Беларуси и РФ.

Также мы публиковали, что на этот счет пишут польские СМИ.