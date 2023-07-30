"К этому все идет". Путин считает реальным сценарий вторжения Польши в Западную Украину
Россия не видит угроз для своей безопасности, если Польша введет войска на земли Западной Украины.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на брифинге после саммита "Россия - Африка".
"Видим угрозу национальной безопасности Украины, а угрозу для нашей национальной безопасности не видим", - сказал российский президент, отвечая на вопрос о реалистичности такого сценария.
По его словам, "если на земли Западной Украины будут введены польские войска - это конец украинского присутствия на этих территориях".
"К этому все идет", - добавил Путин.
Ранее глава Кремля заявлял, что у Польши якобы есть планы войти на территории западных территорий Украины и Беларуси.
Одновременно белорусский президент Александр Лукашенко намекал, что в Польшу хотят "прогуляться" члены ЧВК "Вагнер".
Напомним, что Польша отрицает, что планирует установить контроль над западной частью Украины. В Варшаве заявляют, что Россия распространяет такую "ложную" информацию, чтобы подорвать сотрудничество Киева и Варшавы.
Мы анализировали, с чем связаны "польские" заявления Беларуси и РФ.
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