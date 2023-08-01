МИД Польши вызвал к себе украинского посла в ответ на аналогичный шаг со стороны Украины.

Об этом польское министерство сообщает в Твиттере.

"МИД информирует, что посол Украины в Польше приглашен в резиденцию МИД в связи с заявлениями представителей украинской власти", - сказано в записи.

Напомним, руководитель офиса по вопросам международной политики в администрации президента Польши Марчин Пшидач заявил в интервью польским СМИ, что Украина получила большую поддержку от Польши и ей "стоило бы начать ценить" это. Он сказал об этом в контексте нежелания Польши покупать украинское зерно, за продление запрета на импорт которого выступает Варшава.

После этого заявления польского посла в Украине Бартоша Цихоцкого вызвали в МИД Украины. Спикер украинского МИД Олег Николенко сообщил, что посла Цихоцкого вызвали в ведомство и сказали, что такие заявления "не соответствуют действительности и являются неприемлемыми".

"Убеждены, что украинско-польская дружба намного глубже политической целесообразности. Политика не должна ставить под сомнение взаимопонимание и прочность отношений наших народов", – отметил Николенко.