Американские беспилотники не подходят для поля боя в Украине.

Об этом пишет в колонке для The Wall Street Journal бывший офицер разведки ВМС США Остин Грей, который сейчас работает на заводе по производству беспилотников.

"Американские компании не производят массово дешевые одноразовые беспилотники, которые нужны украинским войскам. Поскольку эти фирмы продают передовые беспилотники правительствам и бизнес-клиентам, их цена стартует примерно с 16 000 долларов", - пишет Грей.

Он сообщает, что американские военные компании "месяцами тестировали свои беспилотники в Украине", но "они не могут идеально работать в суровых условиях украинского поля боя".

Грей пишет, что у США нет потребительского беспилотника для массового рынка, который стоит несколько тысяч долларов - "а это то, что нужно Украине, чтобы заменить DJI Mavic-3, вездесущий китайский инструмент на передовой".

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что Запад в конечном итоге может предоставить Украине более совершенное оборудование, такое как сложные беспилотники, способные атаковать с воздуха - например, дрон Reaper MQ-9, который может бить ракетами.

А недавно в ВСУ заявили, что французские танки AMX-10 RC нельзя использовать на передовой, потому что у них тонкая броня.