Россия начала применять в Украине "Шахеды", сделанные уже на территории РФ. Изучены два дрона, сбитые в южных районах Украины. В них были найдены электронные модули, которые Россия использует в своих дронах-разведчиках.

Об это говорится в докладе компании Conflict Armament Research.

Также эти беспилотники отличаются по составу компонентов, системе навигации и конструкции корпуса.

При этом, как и в иранских версиях, большинство компонентов у дрона импортные. Производители - 22 компании из семи стран, в том числе из России.

Комплектующие были выпущены фирмами Китая, Швейцарии и США. 12 компонентов, как установлено, произведены уже после начала войны.

Ранее в США сообщали, что Россия достраивает завод по производству дронов на территории Татарстана.

Также "Страна" писала, что новый завод беспилотников в России может оказать существенное влияние на войну в Украине.

Война в Украине идет уже 536-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 августа 2023 года в онлайне.

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