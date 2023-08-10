Прокуратура публикует фото с последствиями ночного удара "Шахедами" по нефтебазе в Ровенской области.

В настоящее время прокуроры документируют последствия обстрела нефтебазы в Ровенской области, начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, армия РФ нанесла удар ночью 10 августа по территории гражданской нефтебазы в Дубенском районе при помощи БПЛА.

В результате уничтожены резервуары с горючим нефтебазы, возник пожар.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, а также руководство областной прокуратуры, управления СБУ в Ровенской области и ГУ ЧП в области.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ сообщали, что сегодня ночью во время массированной атаки удалось сбить 7 из 10 запущенных беспилотников.

Также мы писали, что в Нацгвардии заявили, что РФ не испытывает "снарядного голода", а количество обстрелов на востоке только растет.

Тем временем война в Украине идет уже 533-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 августа 2023 года в онлайне.