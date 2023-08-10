В ночь на 10 августа Россия ударила по Украине 10 беспилотниками "Шахед", сбить удалось семь дронов. Атака длилась с 23.00 до 4.00.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Facebook.

По данным ВС ВСУ, удар наносился с северо-восточного направления из района российского Курска.

В Воздушных силах добавили, что для поражения дронов использовались зенитные управляемые ракеты и стрелковое оружие подразделений непосредственного прикрытия.

Ранее глава Ровенской ОВА Виталий Коваль сообщил, что в результате ночной массированной атаки беспилотников была поражена нефтебаза под Дубно. Химический и радиационный фон в норме, эвакуация населения применяться не будет.

Война в Украине идет уже 533-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ снова пошли в масштабную атаку на Запорожском фронте. На восточном фланге Запорожского направления идут бои за Урожайное на Времьевском выступе. Также украинское командование сообщает, что РФ сосредоточила основные наступательные усилия на Купянском направлении.

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