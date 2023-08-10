В России заявляют об атаке 13 беспилотников на РФ и Крым.

По данным российского минобороны, сегодня ночью два БПЛА, летящих в направлении Москвы, были сбиты над Малоярославским районом Калужской области и над территорией Одинцовского района Подмосковья.

Вблизи Севастополя были поражены два дрона, еще девять подавлены средствами РЭБ и упали в Черное море.

Утверждается, что пострадавших и разрушений нет.

Напомним, вчера сообщали о взрывах в Джанкойском районе. Незадолго до этого они сообщали о том, что был перекрыт Крымский мост. Назначенные РФ "власти" утверждали, что это флот проводит учения по радиационной, химической и биологической защите.

Также вчера мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что на подлете к Москве были сбиты два беспилотника. По его словам, пострадавших нет. Один беспилотник был сбит в районе Минского шоссе, второй в районе Домодедово.

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