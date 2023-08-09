В среду, 9 августа, крымские паблики сообщают о взрывах в Джанкойском районе.

Незадолго до этого они сообщали о том, что был перекрыт Крымский мост и публиковали видео.

Мы писали о том, что крымский мост оградили от надводных и подводных дронов специальными барьерами.

А также, что ранее оккупационные власти заявляли, что около Севастополя был обнаружен надводный беспилотник.

Война в Украине идет уже 532-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На Запорожском направлении российские войска пошли в контратаку под Работино, чтобы восстановить утраченное положение. В Херсонской области украинский спецназ форсировал Днепр и высадился на левом берегу, западнее села Казачьи Лагери, утверждает военный обозреватель BILD Юлиан Репке.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.