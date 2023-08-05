Поздним вечером в пятницу, 4 августа, в районе Крымского моста прогремел взрыв.

Об этом пишут российские Telegram-каналы.

Со ссылкой на местных жителей паблики сообщают о громком взрыве в районе населенного пункта Яковенково – возможно, рядом с Крымским мостом.

Кроме того, российские Telegram-каналы публикуют видео, на котором говорится об атаке дронов - как воздушных, так и водных - в Керченском проливе.

Также паблики пишут, что на Крымском мосту отключено освещение.

Между тем Яндекс-навигатор показывает пробку на Крымском мосту. Движение со стороны Крыма, судя по всему остановлено.

Появилась информация и от "властей" Крыма. Сначала "советник главы" Крыма Олег Крючков заявил, что не может подтвердить информацию о взрывах в районе Крымского моста.

"Просим не нагнетать. Работают все службы. В случае чрезвычайных ситуаций информация будет дана незамедлительно. Сигнал "Тревога" в районе Крымского моста из-за угрозы атаки объявляется не первый раз. Иногда два, три раза в день. Информацию в сети о взрывах подтвердить не могу", - сказал Крючков.

Позже он добавил, что "громкие звуки, которые слышали жители Керчи час назад, к Крымскому мосту отношения не имели. Объявлена угроза атаки. После ее снятия - движение возобновится".

Ряд российских пабликов пишут о работе ПВО в районе Керченского моста и подтверждают, что движение на мосту остановлено.

Также в Telegram-каналах появилось видео с набережной Керчи. Некоторые паблики утверждают, что взрыв раздался после того как морской беспилотник столкнулся с заграждением на подходах к мосту. Однако другие утверждают, что дрон якобы врезался в танкер в 30 милях (48 километров) от Керченского пролива.

Подтверждений этому пока нет.

Представитель назначенных россиянами "властей" Запорожской области Владимир Рогов утверждает, что около Крымского моста уничтожено три надводных дрона. И сейчас "отражается атака БПЛА".

Тем временем российские паблики пишут, что дрон таранил танкер "Sig", который находился на якорной стоянке к югу от Керченского пролива.

Официально "власти" Крыма это не подтверждают, но из их комментария можно сделать вывод, что речь действительно может идти о поражении судна.

"Коллеги, крымские власти не отвечают за Керченский пролив и якорные стоянки. Мы не можем комментировать ситуацию в Черном море и проливе", - заявил "советник главы" Крыма Крючков.

Напомним, недавно президент РФ Владимир Путин намекнул на появление мощной защиты у Крымского моста.

После этого Крымский мост оградили от надводных и подводных дронов специальными барьерами.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский назвал Крымский мост целью, которая должна быть нейтрализована.

Война в Украине идет уже 527-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне ведут контратаки на Запорожском и Бахмутском направлениях, чтобы вернуть потерянные позиции. Под Бахмутом РФ атакуют западнее Курдюмовки, южнее Андреевки и западнее Клещеевки. На Купянском и Лиманском направлениях продолжает наступать РФ. Основные бои там идут в Серебрянском лесу.

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