Около Севастополя обнаружен надводный беспилотник, принимаются меры по его уничтожению, заявил "глава" города Михаил Развожаев.

"В связи с этим спецслужбами принято решение об ограничении движения яликов из Балаклавы на пляжи и обратно. Эвакуироваться с пляжей не надо, ситуация находится полностью под контролем флота. Оставайтесь на местах и не допускайте паники. Ориентировочно после 13.00 ограничение на движение будет снято и водный транспорт вновь начнёт осуществлять свою работу", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Напомним, сегодня в России заявили о повреждении дроном танкера Sig в районе Керченского моста.

"Страна" анализировала, что означает эта атака.

Также публиковалось видео удара дронов в порту Новороссийска, где поражен десантный корабль РФ.

Война в Украине идет уже 528-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Украинское командование и украинские военные паблики заявляют о продвижении ВСУ к югу от Бахмута в районе Клещеевки-Курдюмовки. Вчера минобороны РФ заявило с утра об атаке морских дронов на базу флота в Новороссийске. А сегодня утром в России официально подтвердили удар по танкеру к югу от Керченского пролива.

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