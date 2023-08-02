Украина, скорее всего, готовится провести массированную атаку на Москву с помощью БПЛА.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Издание считает, что последними атаками дронов на Москву Украина могла прощупывать российскую ПВО в рамках подготовки к массированной атаке с участием десятков БПЛА, которые слетятся на город по нескольким направлениям и на разных высотах.

Такой вывод издание делает на фоне частых атак на Москву. По мнению The Wall Street Journal, это говорит о том, что Украина далеко продвинулась в беспилотной промышленности и стала едва ли ни одной из самых передовых в мире стран по использованию БПЛА. Таким образом украинцы не нарушают запрета союзников касательно использования их оружия для ударов по территории России.

Напомним, удары по Москве с помощью БПЛА наносились в течение двух дней – понедельника и вторника. В РФ заявляют, что беспилотные летательные аппараты, атаковавшие вчера Москву и Московскую область, прилетели с территории Украины.

По оценке экспертов журнала Newsweek, в РФ прилетели украинские дроны "Бобер". Дальность их полета составляет около 1000 километров.

Ранее мы рассказывали подробности об атаке беспилотников на Москву и Подмосковье.