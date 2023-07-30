В Организации Объединенных Наций (ООН) прокомментировали сегодняшнюю атаку беспилотников на Москву и выступили против ударов по гражданской инфраструктуре.

Об этом заявил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак в интервью российскому ТАСС.

"Мы против всех атак на гражданскую инфраструктуру", - сказал Хак.

Напомним, сегодня под утро прозвучали взрывы в районе делового центра "Москва-Сити" в России. В результате атаки повреждены фасады офисных зданий. В здании, в которое попал дрон, находились офисы сразу нескольких российских министерств - Минэкономразвития, Минпромторга, Минцифры, федерального агентства по делам национальностей.

В Минобороны РФ заявили, что средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) были подавлены два беспилотника. Ещё один был сбит над Одинцовским районом Подмосковья.

В Воздушных силах ВСУ не подтвердили и не опровергли причастность украинских военных ко взрывам в Москве.

Война в Украине идет уже 522-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 июля 2023 года в онлайне.

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