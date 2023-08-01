Атаки дронов на РФ будут происходить все чаще.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя ночной удар по бизнес-центру "Москва-Сити".

"Москва ускоренно привыкает к полноценной войне, которая скоро окончательно перейдет на территорию "авторов войны", чтобы собрать с них все долги… Все, что будет дальше происходить в России, – объективный исторический процесс. Больше неустановленных дронов, больше развала, больше гражданских конфликтов, больше войны…", - написал Подоляк.

"Москву-Сити" вторую ночь подряд атакуют дроны - в один и тот же небоскреб.

Война в Украине идет уже 524-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера утром Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Серьезно пострадали два здания, одно из которых - жилая многоэтажка. Там было уничтожено шесть этажей - от третьего до восьмого. Вчера было известно, что погибли шесть человек. Более 80 жителей пострадали. Из многоэтажки эвакуировали почти 180 человек, 30 из них не могли сами выйти из квартир, им помогали спасатели.

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