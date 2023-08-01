Беспилотные летательные аппараты, атаковавшие сегодня Москву и Московскую область, прилетели с территории Украины.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленный источник в системе ПВО.

"Беспилотники, пытавшиеся атаковать Москву и Подмосковье в ночь на 1 августа, прилетели с территории Украины", - сказал источник. Эту информацию ТАСС подтвердил еще один инсайдер в экстренных службах.

Официального подтверждения информации не последовало.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что принимаются меры для пресечения дальнейших ударов по российской столице.

Между тем, по оценке экспертов журнала Newsweek, в РФ прилетели украинские дроны "Бобер". Дальность их полета составляет около 1000 километров. Как отметили аналитики, БПЛА "Бобер" в целом похожи на иранские дроны "Шахед", регулярно атакующие Украину. Только у "Бобра" немного больший размер крыльев.

По словам британского эксперта по беспилотникам Стива Райта, "Бобер" похож на самолет с небольшой передней частью основного крыла, что придает ему "очень характерную форму".

"Он летает очень медленно и очень стабильно, с очевидным акцентом на дальность", – сказал Райт.

А The New York Times пишет, что атаку на Москву совершили как минимум три разных беспилотника украинского производства. Эксперты проанализировали кадры в открытом доступе из российской столицы и пришли к выводу, что один дрон - это "Бобер", второй - UJ -22 Airborne. Тип третьего дрона установить не удалось.

Дрон "Бобер"

Ранее мы рассказывали подробности об атаке беспилотников на Москву и Подмосковье.

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