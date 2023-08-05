В России официально подтвердили удар по танкеру к югу от Керченского пролива.

Угрозы затопления российского танкера Sig нет, сообщили в Морском спасательно-координационном центре РФ.

Там подтвердили пробоину после атаки дрона у Керченского пролива.

Сообщается, что экипаж находится на судне, никто не пострадал.

В российских пабликах опубликовали запись сообщения с предположительно подбитого дроном к югу от Керченского пролива танкера Sig.

Из него следует, что взрыв произошел в машинном отделении, оно подтоплено, сам танкер на плаву, но идти самостоятельно не может. Просит о помощи.

Российские телеграм-каналы пишут, что танкер был пустой. То есть, топливо или иной товар он не вез.

Несколько членов экипажа получили ранения от осколков стекла. Всего на борту было 11 человек, пишут паблики. Они публикуют кадры изнутри танкера.

Еще кадры атаки морского дрона по российскому танкеру Sig.

Напомним, вечером 4 августа в районе Крымского моста прогремел взрыв. Российские паблики написали, что дрон таранил танкер "Sig", который находился на якорной стоянке к югу от Керченского пролива.