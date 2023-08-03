В четверг, 3 августа, в России заявили о сбитии шести украинских беспилотников на территории Калужской области.

В минобороны РФ сообщили, что жертв и разрушений нет. Калужская область граничит с юго-запада с московским регионом.

Напомним, что сегодня ночью силы ПВО Украины сбили все 15 "Шахедов", выпущенных РФ по Украине.

Также ночью из тяжелой артиллерии силы РФ обстреляли два района Днепропетровской области.

Утром 3августа россияне дважды обстреляли Херсон, есть пострадавши среди пассажиров троллейбуса и спасателей ГСЧС.

Война в Украине идет уже 526-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 августа 2023 года в онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера россияне запустили по Украине 23 дрона-камикадзе. Около десятка из них были сбиты в Киеве. Остальные беспилотники атаковали Измаил Одесской области. Их целью была портовая инфраструктура на Дунае. Дроны попали по элеватору, зернохранилищу и административным зданиям - порту и морвокзалу.

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