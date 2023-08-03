Ночью 3 августа Украина уничтожила все 15 ударных дронов, которые были пущены со стороны России.

Об этом заявляют Воздушные силы Украины.

Ночная атака шла со стороны Брянской области.

Напомним, сегодня ночью о сбитых беспилотниках сообщили киевские власти.

Также об ударах из тяжелой артиллерии сообщили в Днепропетровской области. Там пострадали две школы в двух районах области. Обошлось без пострадавших среди местных жителей.

Война в Украине идет уже 526-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 августа 2023 года в онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера россияне запустили по Украине 23 дрона-камикадзе. Около десятка из них были сбиты в Киеве. Остальные беспилотники атаковали Измаил Одесской области. Их целью была портовая инфраструктура на Дунае. Дроны попали по элеватору, зернохранилищу и административным зданиям - порту и морвокзалу.

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