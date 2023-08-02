Сегодня ночью дроны "Шахеды" ударили по дому в Киевской области крупного украинского агроолигарха Юрия Косюка.

Об этом сообщил в Фейсбуке политолог Юрий Романенко, ставший очевидцем удара.

"Сегодня два "Шахеда" прилетели в дом агроолигарха Юрия Косюка в районе Горенки. Причем прилетели целенаправленно. Два дрона с интервалом в несколько минут. Дальше начался пожар, который потушили. Сам Косюк в Испании, так что не пострадал. Повезло женщине, которая смотрела за домом, осталась живой. Я был там рядом на месте, все видел своими глазами", – написал Романенко.

Напомним, этой ночью РФ в очередной раз атаковала Киев беспилотниками. Предварительно, это были дроны типа "Шахед". Группы дронов заходили одновременно по нескольким направлениям. Силами ПВО все воздушные цели – более 10 беспилотников - были обнаружены и сбиты. Зафиксировано падение обломков в Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах Киева.

Во время сегодняшней атаки на Киев из-за падения обломков "Шахеда" поврежден фасад админздания, пострадали окна с 9-го по 11-й этаж.

Также в результате российской атаки беспилотников получил повреждения и загорелся частный жилой дом вблизи одного из поселков Бучанского района Киевской области.

Война в Украине идет уже 525-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Одним из самых активных остается Запорожское направление. РФ также продолжает попытки атаковать в Донецкой и Луганской области.

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