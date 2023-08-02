Ночью РФ в очередной раз атаковала Киев беспилотниками. Предварительно, это были дроны типа "Шахед".

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

Группы дронов заходили одновременно по нескольким направлениям. Силами ПВО все воздушные цели – более 10 беспилотников, были обнаружены и сбиты.

Зафиксировано падение обломков в Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах Киева. Имеются повреждения нежилых помещений и дорожного покрытия. Обошлось без серьезных разрушений и пожаров. Информация о пострадавших отсутствует.

Как сообщаем мэр Киева Виталий Кличко, в результате падения обломков в Соломенском районе повреждено нежилое помещение. В Святошинском было возгорание дерева. В Голосеевском районе информация на месте не подтвердилась. Жертв и потерпевших в Киеве нет.