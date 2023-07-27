Россияне второй день подряд атакуют беспилотниками "Шахед" Староконстантинов Хмельницкой области, где расположен аэродром.

Об этом заявил спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Как видим, "Шахеды" уничтожили на 100%. Опять же не дает оккупантам спокойствия аэродром Староконстантинов. Ну не сам аэродром, а наши наносящие удары военные летчики. Ну вы видите, какие "хлопки" хорошие проходят на оккупированных территориях. Поэтому сегодня и есть под прицелом этот аэродром", - рассказал он.

Игнат напомнил, что именно этот аэродром был под прицелом "Шахедов" и вчера. Они "тоже в большинстве случаев были направлены сегодня именно туда".

Напомним, ночью 27 июля по Украине были запущены восемь "Шахедов" со стороны Азовского моря. По данным ВСУ, все они были сбиты в пределах Хмельницкой, Днепропетровской и Донецкой областей.

Накануне Игнат сообщил, что две последние недели РФ пытается поразить украинские аэродромы, чтобы уничтожить авиацию.

Война в Украине идет уже 519-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 июля 2023 года в онлайне.