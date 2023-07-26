Воздушные силы Украины сообщают подробности вечерних ракетных ударов по Украине.

Сообщается, что атака осуществлялась 36 крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555, а также четырьмя ракетами Х-47 "Кинжал" в направлении Хмельницкой области.

Как уже ранее сообщалось, 36 ракет (3 крылатых ракеты "Калибр" и 33 крылатых ракеты Х-101/Х-555) сбиты.

Позже появилась информация о последствиях пусков Х-47 "Кинжал" по Хмельницкой области.

Сбиты все четыре ракеты "Кинжал". Об этом сообщил первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин в тг-канале обладминистрации.

"В результате сбития ракет обломки упали в населенных пунктах Хмельницкого района. Кроме того, обломки ракеты упали на территории частного дома в Староконстантиновской общине. Поврежден автомобиль", – говорится в сообщении.

По имеющейся у ОВА информации на данный момент, пострадавших нет.

Ранее спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что целью удара в этой области был Староконстантинов, где находится украинская авиабаза.

Война в Украине идет уже 518-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Генштаб сообщил об отступлении россиян с позиций у Андреевки - южнее Бахмута и Клещеевки. За Клещеевку тоже идут ожесточенные бои. Клещеевка открывает путь к наступлению на Бахмут с юга. Также оба населенных пункта стоят на пути к трассе, которая подходит к Бахмуту с юга и следует через Опытное.

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