В среду, 26 июля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел селекторное совещание.

На нем главком ВСУ Валерий Залужный проинформировал о наступательных и оборонных действиях по всей линии фронта.

"Ежедневный селектор. Заслушал текущие отчеты по поставкам оружия и боеприпасов. Есть усиление нашей системы ПВО. Его направят туда, где сейчас больше всего нужно.

ГУР и СВР доложили об активности врага и его ближайших планах. СБУ – о ходе последних реализаций по отношению к врагу внутри государства. Главком Залужный проинформировал о наступательных и оборонных действиях по всей линии столкновения. Верим в наших ребят. Работаем дальше", - написал президент.

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С утра в сети сообщалось о крупной попытке наступления ВСУ в районе Работино на Ореховском участке.

Вероятно, ПВО будет отправлено в Одесскую область, инфраструктура которой активно уничтожается после выхода РФ из зерновой сделки.

Война в Украине идет уже 518-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Генштаб сообщил об отступлении россиян с позиций у Андреевки - южнее Бахмута и Клещеевки. За Клещеевку тоже идут ожесточенные бои. Клещеевка открывает путь к наступлению на Бахмут с юга. Также оба населенных пункта стоят на пути к трассе, которая подходит к Бахмуту с юга и следует через Опытное.

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