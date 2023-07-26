В среду, 26 июля, президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее видеообращение.

Основное в вечернем обращении президента:

Прокомментировал успешную работу ПВО сегодня, но отметил, что есть несколько прилетов. Рассказал, что на фронте сегодня были "очень неплохие результаты", но детали обещал сообщить позже. Сообщил о первом заседании совета Украина – НАТО, где обсуждалась безопасность черноморского региона. Поблагодарил Сенат Италии за признание Голодомора геноцидом украинского народа.

Война в Украине идет уже 518-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Генштаб сообщил об отступлении россиян с позиций у Андреевки - южнее Бахмута и Клещеевки. За Клещеевку тоже идут ожесточенные бои. Клещеевка открывает путь к наступлению на Бахмут с юга. Также оба населенных пункта стоят на пути к трассе, которая подходит к Бахмуту с юга и следует через Опытное.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.