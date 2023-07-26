Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на 90 дней с 18 августа.

Соответствующие законопроекты появились на сайте парламента.

Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщал, что Верховная Рада в восьмой раз продлит действие военного положения и общей мобилизации. Это произойдет на днях. Ожидается, что эти нормы продлят с 18 августа по 15 ноября.

При этом, если Верховная Рада, как ожидается, продлит действие военного положения до 15 ноября, то это окончательно закроет вопрос проведения выборов в парламент, которые должны были бы состояться в последнее воскресенье октября. Во время действия военного положения, как известно, выборы проводиться не могут. При этом в политических кругах до недавнего времени ходили слухи, что выборы в октябре могут и провести.

Напомним, война в Украине идет уже 518-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Генштаб сообщил об отступлении россиян с позиций у Андреевки - южнее Бахмута и Клещеевки. За Клещеевку тоже идут ожесточенные бои. Клещеевка открывает путь к наступлению на Бахмут с юга. Также оба населенных пункта стоят на пути к трассе, которая подходит к Бахмуту с юга и следует через Опытное.

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