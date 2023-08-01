Иран и Беларусь могли обсуждать строительство на территории РБ завода по производству "Шахедов" для атак по Украине.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны.

Такая догадка возникла у западных специалистов после визита министра обороны Беларуси в Тегеран, где было подписано соглашение о военном сотрудничестве между странами.

Украина также заявляла, что иранские инженеры посещали Беларусь в мае 2023 года, чтобы модифицировать местные заводы для производства этих беспилотников для России.

Напомним, по данным британской разведки, Россия работает над тем, чтобы начать внутреннее производство БПЛА, почти наверняка с помощью Ирана. Скорее всего, РФ инвестирует в БПЛА OWA-UAV, потому что они обеспечивают относительно дешевый ударный потенциал большой дальности.

Ранее сообщалось, что РФ уже начала самостоятельно собирать "Шахеды" в Татарстане, а в ближайшие годы планирует запустить полноценный завод по производству этих дронов.

По данным ОК "Юг" Украину уже атакуют "Шахеды", собранные на территории РФ.

Война в Украине идет уже 524-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера утром Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Серьезно пострадали два здания, одно из которых - жилая многоэтажка. Там было уничтожено шесть этажей - от третьего до восьмого. Вчера было известно, что погибли шесть человек. Более 80 жителей пострадали. Из многоэтажки эвакуировали почти 180 человек, 30 из них не могли сами выйти из квартир, им помогали спасатели.

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