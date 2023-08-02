В Соломенском районе Киева после атаки "Шахедов" поврежден фасад административного здания с 9 по 11 этаж. Также осколками от взрыва выбило окна в соседних домах и магазинах.

"Страна" публикует видео и фото повреждений.

Сейчас владельцы пострадавших квартир и магазинов убирают разбитые окна. На месте работают правоохранители. К админзданию, которое пострадало, близко никого не подпускают.

Само здание уже некоторое время находится на реконструкции, здесь проводился ремонт и меняли утеплитель на фасаде здания. Об этом свидетельствуют строительные конструкции.

Напомним, во время ночной атаки по Украине Воздушные силы уничтожили 23 "Шахеда". Только над Киевом сбили более десяти беспилотников.

Война в Украине идет уже 525-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Одним из самых активных остается Запорожское направление. РФ также продолжает попытки атаковать в Донецкой и Луганской области.

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