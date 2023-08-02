Во время сегодняшней атаки на Киев из-за падения обломков "Шахеда" поврежден фасад админздания, пострадали окна с 9 по 11 этаж.

Об этом сообщили в ГСЧС.

"Поврежден фасад административного здания с 9 по 11 этаж. На месте обстрела спасатели обследовали поврежденное здание. Пожар не возник. К счастью, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что обломки упали рядом с административным зданием в Соломенском районе столицы.

Также пострадал жилой дом.

Напомним, группы дронов заходили одновременно по нескольким направлениям. Силами ПВО все воздушные цели – более 10 беспилотников, были обнаружены и сбиты.

Также сегодня в Одесской области был налет беспилотников на устье Дуная. Силы противовоздушной обороны работали почти три часа. В результате атаки возникли пожары на промышленных и портовых объектах, поврежден элеватор.

Война в Украине идет уже 525-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Одним из самых активных остается Запорожское направление. РФ также продолжает попытки атаковать в Донецкой и Луганской области.

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