Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил подробности ночной атаки российских дронов.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Одно из попаданий пришлось по спортивному объекту в Шевченковском районе города.

Еще два попадания зафиксированы в Салтовском районе. Там частично разрушено здание общежития ПТУ, а также дорога рядом с ним.

Продолжается разбор завалов и работы для восстановления движения транспорта. На это может уйти несколько дней.

Также соцсети публикуют кадры внутри общежития Харьковского профучилища, по которому ночью ударила дронами РФ.

Там произошло частичное разрушение конструкций второго и третьего этажей, перекрытия и крыши. Возник пожар.

1 августа в Херсоне россияне обстреляли больницу, погиб врач, у которого сегодня был первый рабочий день.

Война в Украине идет уже 524-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 августа 2023 года в онлайне.

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