В Нацполиции сообщили подробности ночного обстрела Харькова.

Ракеты С-300 попали на территорию гражданского предприятия в Новобаварском районе города.

Повреждены здание и припаркованные автомобили, произошел пожар. Ранение получил 61-летний мужчина.

Под обстрелами были и другие населенные пункты области. Погибла одна пожилая женщина, ранены три человека.

Как писала "Страна", ночью РФ семь раз обстреляла Никопольский район.

Накануне войска РФ обстреляли Новодмитровку Херсонской области, 33-летняя женщина получила ранения.

Война в Украине идет уже 523-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 июля 2023 года в онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На востоке россияне продолжают вести активные атаки. На Купянском и Лиманском направлениях противник предпринял несколько попыток наступать, но потерпел неудачу и понес потери. Под Бахмутом ВСУ продолжили продвигаться на южном фланге. В районе Донецка противник усилил штурмовые действия под Марьинкой. На Ореховском участке третий день как установилось относительно затишье.

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