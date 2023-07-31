В Херсоне после утреннего удара 31 июля по городу из "Града" погиб работник коммунального предприятия.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, мужчина скончался от ран на месте обстрела.

Накануне армия РФ совершила 69 обстрелов Херсонской области, есть раненые. Противник выпустил 313 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 44 снаряда.

Война в Украине идет уже 523-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 июля 2023 года в онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На востоке россияне продолжают вести активные атаки. На Купянском и Лиманском направлениях противник предпринял несколько попыток наступать, но потерпел неудачу и понес потери. Под Бахмутом ВСУ продолжили продвигаться на южном фланге. В районе Донецка противник усилил штурмовые действия под Марьинкой. На Ореховском участке третий день как установилось относительно затишье.

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