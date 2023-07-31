Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Фото: t.me/olexandrprokudin

В Херсоне после утреннего удара 31 июля по городу из "Града" погиб работник коммунального предприятия.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, мужчина скончался от ран на месте обстрела.

Россияне ударили по Херсону

Накануне армия РФ совершила 69 обстрелов Херсонской области, есть раненые. Противник выпустил 313 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 44 снаряда.

Война в Украине идет уже 523-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 июля 2023 года в онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На востоке россияне продолжают вести активные атаки. На Купянском и Лиманском направлениях противник предпринял несколько попыток наступать, но потерпел неудачу и понес потери. Под Бахмутом ВСУ продолжили продвигаться на южном фланге. В районе Донецка противник усилил штурмовые действия под Марьинкой. На Ореховском участке третий день как установилось относительно затишье.

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