Херсонская область продолжает подвергаться массированным российским обстрелам. За минувшие сутки противник совершил 69 обстрелов, выпустив 313 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 44 снаряда.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в своём телеграм-канале.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию завода в Херсоне. Из-за очередного акта российской агрессии 2 человека получили ранения", - сообщает Прокудин.

Ранее мы сообщали, что под российский обстрел попала территория зернохранилища в Херсонской области.

Также мы писали, что российская армия нанесла ракетный удар по Запорожью. В результате погибли двое, еще один человек ранен. Взрывной волной выбиты окна в многоэтажках и повреждено здание образовательного учреждения и супермаркета.

Война в Украине идет уже 522-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 июля 2023 года в онлайне.

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