За минувшие сутки армия РФ совершила 69 обстрелов Херсонской области, есть раненые
Херсонская область продолжает подвергаться массированным российским обстрелам. За минувшие сутки противник совершил 69 обстрелов, выпустив 313 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 44 снаряда.
Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в своём телеграм-канале.
"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию завода в Херсоне. Из-за очередного акта российской агрессии 2 человека получили ранения", - сообщает Прокудин.
Ранее мы сообщали, что под российский обстрел попала территория зернохранилища в Херсонской области.
Также мы писали, что российская армия нанесла ракетный удар по Запорожью. В результате погибли двое, еще один человек ранен. Взрывной волной выбиты окна в многоэтажках и повреждено здание образовательного учреждения и супермаркета.
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