Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов допустил эвакуацию Купянска в случае ухудшения военной ситуации на этом направлении.

Но на данный момент, по его словам, необходимости в этом нет, заявил губернатор на брифинге.

"Никакие позиции не потеряны, мы эту ситуацию контролируем. Если будет опасность, которую мы будем наблюдать, то, конечно, мы будем принимать решения по эвакуации местного населения из тех или иных населенных пунктов, в частности из города Купянск", – добавил начальник ХОВА.

Этот комментарий прозвучал после заявлений российских пабликов о том, что противник сумел продвинуться западнее Лимана 1-го под Купянском и дошел там до реки Оскол.

Украина этого не подтверждала. При этом на картах украинского военного Telegram-канала Deep State зона российского контроля у Лимана 1-го подходит к Осколу.

Недавно в Министерстве обороны Украины сообщили о безуспешных российских атаках на Купянском направлении.

Напомним, накануне россияне сбросили авиабомбу на поселок под Купянском, погибла женщина.

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