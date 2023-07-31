Ночью 31 июля силы РФ семь раз обстреляли Никопольский район.

Об этом сообщили в Днепропетровской ОВА.

Попали по Марганецкой громаде и самому Никополю.



Атакованные территории сейчас обследуют – выясняют последствия. Данные о пострадавших не поступали.

Война в Украине идет уже 523-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 июля 2023 года в онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На востоке россияне продолжают вести активные атаки. На Купянском и Лиманском направлениях противник предпринял несколько попыток наступать, но потерпел неудачу и понес потери. Под Бахмутом ВСУ продолжили продвигаться на южном фланге. В районе Донецка противник усилил штурмовые действия под Марьинкой. На Ореховском участке третий день как установилось относительно затишье.

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