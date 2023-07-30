В воскресенье, 30 июля, российская армия обстреляла село Новодмитровка Херсонской области. Удар пришелся по жилому дому, пострадала женщина.

Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация.

"Сегодня в селе Новодмитровка оккупанты ударили по жилому дому. Ранение лица получила 33-летняя женщина, её госпитализировали в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в больницу обратилась 39-летняя жительница Веселого, которая вчера вечером пострадала в результате вражеских минометных обстрелов. У нее диагностировали ранения спины и плеча.

Напомним, вчера россияне ударили ракетами по Запорожью. Погибли мужчина и женщина, взрывом выбило окна сразу в 13 многоэтажках.

Ранее мы писали, что РФ сбросила авиабомбу КАБ-250 на поселок Ковшаровка под Купянском. Есть попадание рядом с пятиэтажным жилым домом, погибла женщина.

Война в Украине идет уже 522-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 июля 2023 года в онлайне.

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