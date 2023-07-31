В Харькове в результате ночного ракетного обстрела произошел пожар в складском здании.

Об этом сообщает ГСЧС.

Россияне нанесли ракетный удар по Новобаварскому району Харькова. В результате обстрелов произошло частичное разрушение складского здания с последующим возгоранием.

Общая площадь пожара составила около 200 квадратных метров.

На месте происшествия пострадал охранник предприятия. Мужчина был госпитализирован.

Спасатели публикуют видео последствий удара по Харькову.

Война в Украине идет уже 523-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 июля 2023 года в онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На востоке россияне продолжают вести активные атаки. На Купянском и Лиманском направлениях противник предпринял несколько попыток наступать, но потерпел неудачу и понес потери. Под Бахмутом ВСУ продолжили продвигаться на южном фланге. В районе Донецка противник усилил штурмовые действия под Марьинкой. На Ореховском участке третий день как установилось относительно затишье.

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