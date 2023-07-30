Городской совет Первомайского в Харьковской области решил путем жеребьевки определить десять подъездов жилых домов, в которых возобновят работу лифтов.

Об этом сообщил мэр города Николай Бакшеев в своем Telegram-канале.

"Уважаемые жители подъездов с неработающими лифтами. В понедельник, 31 июля, в 17:30 в большом зале помещения городского совета путем жеребьевки будут определены 10 подъездов, в которых возобновят работу лифтов. Для участия в жеребьевке необходимо направить своих представителей (любой житель подъезда или группа до 3-х человек). Начало регистрации участников в 17:00", - говорится в сообщении чиновника.

Напомним, в апреле в Херсоне планировали возобновить работу лифтов и рассматривали вопрос об отмене лифтовых карточек.

Ранее мы писали, что недавно в Киеве разоблачили преступную схему с махинациями на ремонте лифтов. Сообщалось, что местному бюджету нанесен ущерб на сумму 1,3 млн грн.

Также "Страна" рассказывала, как зимой мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив застрял в лифте из-за отключений электроэнергии. Он опубликовал фото в ожидании аварийщиков.