В Киеве разоблачили схему с махинациями на ремонте лифтов. Об этом сообщил руководитель Департамента стратегических расследований Нацполиции Андрей Рубель.

"В рассекреченных следствием материалах можно легко убедиться в том, как "на глаз" проверяли техническую исправность лифтов в киевских многоэтажках победители тендерных закупок на их обслуживание. Вспоминая заголовки новостей, где "по неизвестным техническим причинам лифт совершил падение", факторы, приводящие к таким трагедиям, к сожалению, становятся все очевиднее", - сообщил Рубель.

Как установили сотрудники ДСР, после проведения тендеров между должностными лицами одного из департаментов КГГА и руководителями подконтрольных подрядных организаций работы по капитальному ремонту лифтов проводились спустив рукава, а в отчетную документацию фигуранты вносили недостоверные данные по объемам и стоимости их выполнения. Как следствие, местному бюджету нанесен ущерб на сумму 1,3 млн грн.

В этой связи показателен разговор двух подрядчиков, которые обсуждают установку комплектующих лифта (разговор опубликовал Рубель). И прямо признают, что запчасти не выдержат пожар и угрожают жизни пассажиров. А конструкции проверяют "на глаз".

Подрядчики обсуждают, что в лифте высока вероятность отравления угарным газом при возникновении пожара, а большая часть комплектующих не соответствует нормам пожарной безопасности.

"Тому, кто в кабине, срака будет. Ему все равно будет, сгорит он или не сгорит - задохнется все равно", - говорит один фигурант разговора другому.

"Провода все в шахте, если будет открытый огонь, сгорят, как свечка, и канаты полопаются, потому что канаты у нас тоже не предусмотрены выдерживать большие температуры. И конструкции металлические в шахте лифта не предусмотрены для больших температур… Ролики расправятся, двери упадут", - говорит один из собеседников.

"- Как ты проверишь бетон, что у него внутри?

- Отак, на глаз", - говорят фигуранты записи.

Как писала "Страна", в конце июня главе Тернопольского облсовета вручили подозрение в злоупотреблениях при ремонте дорог.

Также мы писали, как Зеленский ввел в действие решение СНБО об ужесточении ответственности для чиновников за состояние укрытий. Так, мэр Киева Виталий Кличко и главы киевских РГА получили выговоры за укрытия, еще восемь чиновников были уволены.