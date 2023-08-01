В Херсоне обстрелу подверглась городская клиническая больница. Погиб молодой врач, у которого сегодня был первый рабочий день после интернатуры.

Об этом сообщает Минздрав.

Повреждено отделение хирургии, медсестра получила травму.

Пострадали два этажа больницы. Продолжается разбор завалов.

Сегодня количество пострадавших после вчерашнего ракетного удара по Кривому Рогу выросло до 80 человек.

Война в Украине идет уже 524-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера утром Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Серьезно пострадали два здания, одно из которых - жилая многоэтажка. Там было уничтожено шесть этажей - от третьего до восьмого. Вчера было известно, что погибли шесть человек. Более 80 жителей пострадали. Из многоэтажки эвакуировали почти 180 человек, 30 из них не могли сами выйти из квартир, им помогали спасатели.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.