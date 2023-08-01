В Кривом Роге на это утро уже более 80 пострадавших после вчерашнего ракетного удара. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Уже более 80 пострадавших из-за вражеской атаки. Среди них 7 детей. В больницах остаются 19 человек. Все средней тяжести", - написал Лысак.

Напомним, вчера вечером в городе завершили разбор завалов рухнувших зданий. Попали в многоэтажку и учебное заведение. Там погибли шесть человек, среди погибших один ребенок 10 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что удар по Кривому Рогу наносился баллистическими ракетами.

Ранее мы писали, что сегодня ночью августа Харьков подвергся атаке беспилотников. Попали в трехэтажное здание учебного заведения спорткомплекс. Ранен один человек.

Война в Украине идет уже 524-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера утром Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Серьезно пострадали два здания, одно из которых - жилая многоэтажка. Там было уничтожено шесть этажей - от третьего до восьмого. Вчера было известно, что погибли шесть человек. Более 80 жителей пострадали. Из многоэтажки эвакуировали почти 180 человек, 30 из них не могли сами выйти из квартир, им помогали спасатели.

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