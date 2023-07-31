В Кривом Роге завершена поисково-спасательная операция после ракетного удара по городу.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

В результате обстрела города погибли шесть человек, 75 ранены. Среди погибших один ребенок 10 лет, среди раненых - восемь детей. Из 22 госпитализированных людей двое в тяжелом состоянии.

По словам председателя совета обороны города Александра Вилкула, завтра в городе объявлен день траура.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что, по предварительным данным, россияне атаковали Кривой Рог баллистическими ракетами.

Война в Украине идет уже 523-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 июля 2023 года в онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На востоке россияне продолжают вести активные атаки. На Купянском и Лиманском направлениях противник предпринял несколько попыток наступать, но потерпел неудачу и понес потери. Под Бахмутом ВСУ продолжили продвигаться на южном фланге. В районе Донецка противник усилил штурмовые действия под Марьинкой. На Ореховском участке третий день как установилось относительно затишье.

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