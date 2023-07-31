Россияне, вероятно, атаковали Кривой Рог баллистикой.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Скорее всего, это была баллистика, по предварительным данным. Надо дождаться, когда на месте найдут остатки ракет, и тогда окончательно можно будет сказать, что это было, - сказал Игнат.

Напомним, в МВД заявили, что Кривой Рог атаковали двумя ракетами. Погиб человек, десять ранены. Идет разбор завалов, под которыми, вероятно, есть люди.

Война в Украине идет уже 523-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 июля 2023 года в онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На востоке россияне продолжают вести активные атаки. На Купянском и Лиманском направлениях противник предпринял несколько попыток наступать, но потерпел неудачу и понес потери. Под Бахмутом ВСУ продолжили продвигаться на южном фланге. В районе Донецка противник усилил штурмовые действия под Марьинкой. На Ореховском участке третий день как установилось относительно затишье.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.