По предварительным данным, россияне атаковали Кривой Рог баллистическими ракетами
Россияне, вероятно, атаковали Кривой Рог баллистикой.
Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
"Скорее всего, это была баллистика, по предварительным данным. Надо дождаться, когда на месте найдут остатки ракет, и тогда окончательно можно будет сказать, что это было, - сказал Игнат.
Напомним, в МВД заявили, что Кривой Рог атаковали двумя ракетами. Погиб человек, десять ранены. Идет разбор завалов, под которыми, вероятно, есть люди.
Война в Украине идет уже 523-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 июля 2023 года в онлайне .
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На востоке россияне продолжают вести активные атаки. На Купянском и Лиманском направлениях противник предпринял несколько попыток наступать, но потерпел неудачу и понес потери. Под Бахмутом ВСУ продолжили продвигаться на южном фланге. В районе Донецка противник усилил штурмовые действия под Марьинкой. На Ореховском участке третий день как установилось относительно затишье.
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