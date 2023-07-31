Утром 31 июля в Кривом Роге сообщают о попаданиях и тяжелых последствиях ракетного удара.

Об этом пишут местные Telegram-каналы.

По городу звучат сирены полиции, спасателей и "скорых".

Паблики Кривого Рога пишут о столбе дыма, который поднимается на месте взрыва.

Удар по городу подтвердил и глава совета обороны Александр Вилкул.

Также сообщается о прилете по жилому дому.

Видео и фото последствий прилета публикуют местные паблики.

Напомним, на днях Россия нанесла удар по многоэтажке и зданию СБУ в Днепре.

Война в Украине идет уже 523-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 июля 2023 года в онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На востоке россияне продолжают вести активные атаки. На Купянском и Лиманском направлениях противник предпринял несколько попыток наступать, но потерпел неудачу и понес потери. Под Бахмутом ВСУ продолжили продвигаться на южном фланге. В районе Донецка противник усилил штурмовые действия под Марьинкой. На Ореховском участке третий день как установилось относительно затишье.

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