Россия может совершить мощный обстрел Украины в ближайшее время.

Об этом предупредила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, о подготовке удара свидетельствуют несколько факторов:

Ближе к границам Украины подтягивается стратегическая авиация. Идёт подготовка к маневрам.

Увеличилась активность тактической вражеской авиации на юго-восточном направлении (собирают разведданные).

Ракетоносители находятся в пунктах базирования и готовы к боевому применению в течение часа или ударам сразу из бухт.

Ранее Гуменюк сообщила, что Россия готовится к новым ударам по украинским портам.

Однако, по ее словам, Силы обороны приняли меры для защиты портовой инфраструктуры Одесской области от ракетных и дроновых атак со стороны России.

Война в Украине идет уже 523-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 июля 2023 года в онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На востоке россияне продолжают вести активные атаки. На Купянском и Лиманском направлениях противник предпринял несколько попыток наступать, но потерпел неудачу и понес потери. Под Бахмутом ВСУ продолжили продвигаться на южном фланге. В районе Донецка противник усилил штурмовые действия под Марьинкой. На Ореховском участке третий день как установилось относительно затишье.

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