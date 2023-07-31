Россия готовится к новому массированному удару по Украине - командование "Юг"
Россия может совершить мощный обстрел Украины в ближайшее время.
Об этом предупредила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
По ее словам, о подготовке удара свидетельствуют несколько факторов:
- Ближе к границам Украины подтягивается стратегическая авиация. Идёт подготовка к маневрам.
- Увеличилась активность тактической вражеской авиации на юго-восточном направлении (собирают разведданные).
- Ракетоносители находятся в пунктах базирования и готовы к боевому применению в течение часа или ударам сразу из бухт.
Ранее Гуменюк сообщила, что Россия готовится к новым ударам по украинским портам.
Однако, по ее словам, Силы обороны приняли меры для защиты портовой инфраструктуры Одесской области от ракетных и дроновых атак со стороны России.
Война в Украине идет уже 523-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 июля 2023 года в онлайне .
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На востоке россияне продолжают вести активные атаки. На Купянском и Лиманском направлениях противник предпринял несколько попыток наступать, но потерпел неудачу и понес потери. Под Бахмутом ВСУ продолжили продвигаться на южном фланге. В районе Донецка противник усилил штурмовые действия под Марьинкой. На Ореховском участке третий день как установилось относительно затишье.
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