Днепр вечером подвергся обстрелу. В результате сильно пострадали жилой многоквартирный дом и региональное управление СБУ.

Министр внутренних дел Игорь Клименко подтвердил ракетный удар по многоэтажке в областном центре.

На данный момент, по его информации, в многоэтажке пострадали пять человек: четверо мужчин в возрасте от 18 до 53 лет и 77-летняя бабушка. Всем оказана медицинская помощь без госпитализации.

"Поквартирный обход завершен", – резюмировал министр.

Владимир Зеленский подтвердил удар по областному управлению СБУ в Днепре, опубликовав видео.

В сети публикуют видео последствий удара.

Глава Днепропетровской ОВА сообщает, что от ракетного удара пострадали многоэтажка и админздание. В последнем возник пожар.

Война в Украине идет уже 520-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Западная пресса начала писать о новой масштабной атаке украинских сил под Ореховым (Запорожская область). В то же время чиновники, на которых ссылаются журналисты, пока не уверены, что это "тот самый" главный удар. И высказывают две гипотезы: что имеет место ротация уставших подразделений либо операции по подготовке к главному удару. Украина крупных действий официально не подтверждала.

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