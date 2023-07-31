В МВД рассказали подробности ракетной атаки по Кривому Рогу утром 31 июля. Город атаковали двумя ракетами.

Об этом сообщает глава ведомства Игорь Клименко в своем Telegram-канале.

По его словам, одна ракета попала в четырехэтажное здание учебного заведения. Идет разбор завалов, под которыми вероятно, есть люди.

Вторая попала в жилой дом, разрушив секцию с 4 по 9 этажи. Начался пожар, его тушат.

Известно об одном погибшем и десяти пострадавших.

Кроме того, омбудсмен Дмитрий Лубинец показал новое фото из Кривого Рога после прилета по многоэтажке. Судя по нему, пожар почти ликвидирован.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео из Кривого Рога после прилетов. По его словам, есть погибшие и раненые, под завалами могут быть люди.

Война в Украине идет уже 523-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 июля 2023 года в онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На востоке россияне продолжают вести активные атаки. На Купянском и Лиманском направлениях противник предпринял несколько попыток наступать, но потерпел неудачу и понес потери. Под Бахмутом ВСУ продолжили продвигаться на южном фланге. В районе Донецка противник усилил штурмовые действия под Марьинкой. На Ореховском участке третий день как установилось относительно затишье.

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