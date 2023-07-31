В Кривом Роге уже 6 погибших и 75 раненных после российского обстрела, завтра в городе объявлен траур
В Кривом Роге уже шесть погибших и 75 раненых после утреннего обстрела. Среди погибших один ребенок 10 лет, среди раненых восемь детей. Из 22 госпитализированных людей двое в тяжелом состоянии.
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Разбор завалов продолжается.
По словам председателя Совета обороны города Александра Вилкула, завтра в городе объявлен день траура.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что удар по Кривому Рогу наносился баллистическими ракетами.
Как мы писали, днем в Кривом Роге во время спасательных работ произошло обрушение многоэтажки.
Война в Украине идет уже 523-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 июля 2023 года в онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На востоке россияне продолжают вести активные атаки. На Купянском и Лиманском направлениях противник предпринял несколько попыток наступать, но потерпел неудачу и понес потери. Под Бахмутом ВСУ продолжили продвигаться на южном фланге. В районе Донецка противник усилил штурмовые действия под Марьинкой. На Ореховском участке третий день как установилось относительно затишье.
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