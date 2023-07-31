В Кривом Роге во время спасательных работ произошло повторное обрушение конструкций многоэтажки.

Люди успели отскочить, обошлось без пострадавших.

Напомним, в результате удара по Кривому Рогу погибли четыре человека, десятки раненых.

Напомним, ранее сообщалось о двух погибших и 31 пострадавшем, среди раненых - дети. Глава МВД Игорь Клименко заявил, что еще 5-7 человек могут находиться под завалами домов.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что, по предварительным данным, россияне атаковали Кривой Рог баллистическими ракетами.

Война в Украине идет уже 523-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На востоке россияне продолжают вести активные атаки. На Купянском и Лиманском направлениях противник предпринял несколько попыток наступать, но потерпел неудачу и понес потери. Под Бахмутом ВСУ продолжили продвигаться на южном фланге. В районе Донецка противник усилил штурмовые действия под Марьинкой. На Ореховском участке третий день как установилось относительно затишье.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.